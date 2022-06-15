2022/06/15 | 12:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت وزارة المالية ، دائرة المحاسبة اليوم الأربعاء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر حزيران الحالي .

واوضح بيان للمالية ان دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم الأربعاء بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر حزيران .

ودعت الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء باجراءات التمويل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).