الحشد الشعبي يؤمن قرى حاوي العظيم

2022/06/15 | 12:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن تأمين قرى على حافة حاوي العظيم في محافظة ديالى.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 43 في الحشد الشعبي أمنت، اليوم، ثلاث قرى على حافة حاوي العظيم في ديالى”.وأضاف البيان، أن “قوات اللواء وبإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع تقوم بتمشيط الأماكن المشكوك بها […]

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