الطيران التركي يستهدف محالا تجارية في قضاء سنجار بنينوى (فيديو)

2022/06/15 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، ان الطيران الحربي التركي قصف مقرا لـ(اسايش ايزيديخانة) التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المقر يقع في ناحية سنوني شمالي قضاء سنجار بمحافظة نينوى، مشيرا الى انه لحد اللحظة لم يتبين معلومات عن سقوط قتلى او جرحى جراء القصف".

ويتواجد حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية في هذه المناطق، فيما تقوم القوات التركية بعمليات عسكرية وقصف استهدافا لهذا الحزب داخل الأراضي العراقية.

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