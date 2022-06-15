2022/06/15 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

وصل السفير التركي علي رضا غوناي، اليوم الأربعاء، محافظة النجف لعقد اجتماع مع حكومتها المحلية.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم) إن "السفير التركي في العراق علي رضا غوناي وصل الى محافظة النجف، حيث بدء جولته في النجف بزيارة مرقد الامام علي".

وأضاف ان "الزيارة تأتي بهدف عقد اجتماع مع الحكومة المحلية للنجف، من اجل مناقشة عدة قضايا تخص الجانب الاقتصادي والاستثماري في المحافظة، فضلاً عن مساهمة الشركات التركية في ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف.. السفير التركي يناقش قضايا اقتصادية واستثمارية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف.. السفير التركي يناقش قضايا اقتصادية واستثمارية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).