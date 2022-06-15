2022/06/15 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطبت وزارة المالية، مؤسسات الدولة بشأن أخطاء إدارية تخص موظفيها.وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، خاطبت وزارة المالية، مؤسسات الدولة بشأن أخطاء إدارية تتعلق بالموظفين الذين يشغلون وظائف لا تنسجم مع اختصاص الشهادة المعينين على اساسها، داعية الوزارات والمؤسسات كافة الى تصحيح تلك الاخطاء الادارية.

ظهرت المقالة بالوثائق..



المالية تخاطب مؤسسات الدولة بشأن أخطاء إدارية تخص موظفيها أولاً على ايرث نيوز.

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