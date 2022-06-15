تقرير لنيويورك تايمز: الاستقالات مجرد تكتيك تفاوضي من جانب الصدر‎‎

2022/06/15 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية،

تقريراً سلّطت فيه الضوء على استقالة

نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب،

وقبولها من رئيسه، محمد الحلبوسي،

لتدخل استقالتهم حيز التنفيذ، وفق ما

يرى خبراء قانونيون.

بع

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