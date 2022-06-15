فلاحو ذنائب نهر المشورب في كربلاء يناشدون مديرية الموارد المائية بإيصال مياه السقي لري مزروعاتهم

2022/06/15 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد فلاحي ومزارعي ذنائب نهر (المشروب)

الذي يتفرع من جدول (بني حسن) الاروائي

ويمر عبر المزارع والبساتين الزراعية

في منطقة (الزعبية) التابعة لقضاء

الجدول الغربي شرق كربلاء المقدسة

بضرورة إيصال مياه الس

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