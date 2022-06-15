المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران

2022/06/15 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت دائرة المحاسبة في وزارة

المالية، الأربعاء، بإطلاق تمويل رواتب

الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

لشهر حزيران الحالي.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية

إن "دائرة المحاسبة استأنفت اعتباراً م

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