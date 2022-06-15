قوات الاحتلال تهدم منزلا فلسطينيا جنوب القدس

2022/06/15 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شرعت آليات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاربعاء، بهدم منزل فلسطيني في واد الحمص جنوبي القدس المحتلة .وقالت مصادر فلسطينية ان قوات العدو ترافقها طواقم البلدية وآلياتها الثقيلة اقتحمت واد الحمص صباح اليوم، وحاصرت منزلًا يعود لعائلة ربايعة.وأضاف أن بلدية العدو شرعت بهدم منزل بهاء ربايعة الذي يسكنه مع عائلته التي قامت بتفريغ محتوياته، […]

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