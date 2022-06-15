نجاة شاب من حالة انتحار غربي البصرة

2022/06/15 | 12:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، بنجاة شاب من محاولة انتحار في قضاء الزبير غربي المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “شاب يبلغ من العمر (20) عاماً يقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه اعلى احدى البنايات قيد الانشاء التابعة إلى مؤسسة خيرية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة”.واضاف […]

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