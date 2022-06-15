2022/06/15 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة الانبار محمد صباح الدليمي ، الاربعاء، عن فرض قيود مشددة على حركة المواشي بين المحافظة والمحافظات الاخرى للحد من انتشار مرض الحمى النزفية .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع دوائر البيطرة والقوات الامنية شددت من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تفرض قيودا مشددة على حركة تنقل المواشي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تفرض قيودا مشددة على حركة تنقل المواشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).