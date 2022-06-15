2022/06/15 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بالكوليرا، فيما حذرت صحة السليمانية من وجود حالات مشتبه بها في المحافظة.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تسجل أول إصابة بالكوليرا وحالات مشتبهة في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تسجل أول إصابة بالكوليرا وحالات مشتبهة في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).