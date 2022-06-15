اللامي : الاسرة الصحفية قدمت ٥٠٠ شهيد من ٢٠٠٣ والى الان

2022/06/15 | 12:55 - المصدر: وكالة خبر

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اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان الاسرة الصحفية قدمت ٥٠٠ شهيد من ٢٠٠٣ والى الان وقال ان هذا هو رقم قياسي كبير وهو اكبر من الرقم في الحرب العالمية وحرب فيتنام “.

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