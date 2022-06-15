ديوان الرقابة المالية: شركة بتروناس فشلت في الوصول الى انتاج الذروة بحقل الغراف النفطي

2022/06/15 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد تقرير لديوان الرقابة المالية، أن حقل الغراف النفطي الذي تديره شركتي بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية، لم يصل الى انتاج الذروة البالغ 230 الف برميل يوميا.

وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه بعد مرور 7 سنوات على بدء الإنتاج التجاري في حقل الغراف، حتى الان لم يتجاوز 50٪ من الهدف الإنتاجي في عقد الخدمة والبالغ 230 الف برميل يوميا.

وأضاف أن انتاج الحقل بدأ بالعام 2013، بقدرة 67 الف برميل وارتفع في العام 2016 إلى 100.9 الف برميل يوميا، ولكن بعدها تواصل الانخفاض إلى 95.8 الف برميل يوميا، وفي العام 2020 تقلص الإنتاج إلى 36.6 الف برميل يوميا بسبب التقليص في الإنتاج الناتج عن حالة الكساد العالمي بسبب جائحة كورونا.

ورصد التقرير، بطئ الشركة المستثمرة بتطوير منشات الحقل منذ بدء الإنتاج، بسبب انشاء صفتان لعزل النفط الخام بطاقة 50 الف برميل يوميا، وهي المنشات الوحيدة العاملة والتي في حال عملها بنسبة 100٪ من طاقتها التصميمة لن تحقق نصف انتاج الذروة المتعاقد عليه والبالغ 230 الف برميل يوميا، كما لم يتضمن العقد سقف زمني يلزم الشركة المستثمرة للحقل لانجاز وحدات معالجة واستثمار الغاز المصاحب.

وتابع أن معدل انتاج الحقل من الغاز المصاحب يبلغ 47 مليون قدم مكعب، يتم استخدام 10 ملايين قدم مكعب في توليد الطاقة الكهربائية، وتسخين النفط الخام ويذهب المتبقي الذي يقارب 37 مليون قدم مكعب الى شعلة الاحتراق.

واكد التقرير، أن عدم حسم اتفاقية نقل النفط الخام مع الشركة المستثمرة لحقل الغراف النفطي والتي تلزم الشركة في تحديد مواصفات النفط الخام المصدر من الحقل من حيث كفاءة عمليات المعالجة وفصل الماء والشوائب، مما يتيح للشركة المستثمرة عدم التركيز على كفاءة عمليات المعالجة للنفط الخام، ويكون تركيزها على زيادة كميات النفط المنتج وعلى حساب النوعية من حيث المحتوى الكبريتي المنخفض.

ولفت التقرير، إلى أن وزارة النفط قامت بتغيير خططها في ما يخص استثمار الغاز المصاحب لحقل الغراف، اذ تم تغيير التزام الشركة المستثمرة للحقل من انشاء وحدات متكاملة لمعالجة الغاز المصاحب الى قيامها فقط بعمليات تجفيف الغاز وضخه إلى المشروع المزمع انشاءه في حقل الناصرية الخاص بتجميع غاز حقول شركة نفط ذي قار.

وأوضح أن عدد الابار التي حفرت في الحقل لغاية الربع الثاني من العام 2021، بلغت 111 بئر، مضيفا أن شركة السور العظيم الصينية قامت بحفر 42٪ من الابار وشركة زيباك الصنيية 19٪ وشركة الحفر العراقية 25٪ وشركة وذر فورد الامريكية 14٪.

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