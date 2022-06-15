2022/06/15 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أظهرت إحصائية لشهر أيار من العام الحالي، صادرة من رئاسات المحاكم للمناطق الاستئنافية، في العراق، رقما مخيفا لحالات الطلاق في جميع محاكم البلاد.

واظهرت الإحصائية ان هناك 5270 حالة طلاق، من مجموع 21857 حالة زواج.

الاطلاع على نص الإحصائية:

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