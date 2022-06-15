وسط صراخ النساء.. مسلحون يقتحمون منزل منتسب ويعتدون على عائلته في كربلاء (فيديو)

2022/06/15 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

اقدم مسلحون على اقتحام منزل مفوض بالشرطة والاعتداء على عائلته في كربلاء، وسط حالة من الهلع للنساء.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اليوم الاربعاء، إن "مسلحين اقتحموا منزل المفوض بالشرطة في منطقة سيف سعد بمحافظة كربلاء،.

وابلغ مراسل (بغداد اليوم)، أن القوة المسلحة جاءت منزل المنتسب الامني، بصحبة ضابط يدعى الرائد يحيى المسعودي مستغلاً منصبه".

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