“الاطار أمام خيارين”.. الجدل القانوني لاستقالة الصدريين تمنع تحريك المياه الراكدة

2022/06/15 | 13:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد مصدر سياسي مطلع, الأربعاء , بأن استقالات نواب الكتلة الصدرية لم تحسم بشكل كامل بسبب وجود جدل قانوني, مشيرا الى انه لا يمكن ترتيب أي اثر سياسي وان الأمور ستبقى على حالها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة […]

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