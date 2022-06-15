أسعار الذهب في الأسواق العراقية تتراجع

2022/06/15 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استمرت أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالانخفاض ولليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، (15 حزيران 2022).

كما اأن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 374 الف دينار، وسعر الشراء 370 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 377 الف دينار.

إضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 334 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 330 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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