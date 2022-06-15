قائد عمليات ديالى للحشد يستقبل رئيس أركان الجيش ( صور)

2022/06/15 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي في مقر القيادة، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش فريق اول ركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري وقائد عمليات ديالى علي فاضل عمران اذ تم البحث والاطلاع على العملية الواسعة التي شرعت بها الحـشد الشـعبي والجيش لتفتيش وتأمين المناطق الواقعة بين محافظة صلاح الدين وديالى من فلول داعش.

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