الديوانية يواجه الميناء في لقاء الهروب من قاع الترتيب

2022/06/15 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه فريق الديوانية، نظيره الميناء مساء اليوم في افتتاح مباريات الاسبوع السادس والثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وتقام المباراة على ملعب الإدارة المحلية في الديوانية عند الساعة الخامسة عصراً.ويسعى فريق الديوانية إلى الهروب من قاع الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة، وفي حال خسارته اليوم سيهبط رسمياً إلى […]

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