هيثم كاظم: وزارة الشباب لم تعترف باللجنة المؤقتة لنادي القوة الجوية

2022/06/15 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية هيثم كاظم عدم اعتراف وزارة الشباب بشرعية اللجنة الموقتة التي شكلها قائد القوة الجوية مؤخراً.وقال كاظم في بيان ان “قرار قائد القوة الجوية بتشكيل لجنة مؤقتة يتعارض مع قانون الاندية الخاص بالانتخابات لافتا ان الهيئة العامة هي صاحبة القرار في طرح الثقة عن أعضاء الإدارة […]

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