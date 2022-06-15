عطل طارئ يوقف محطات كهرباء البصرة وخروجها عن الخدمة- عاجل

2022/06/15 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

انفصلت عن الخدمة، اليوم الأربعاء، خطوط نقل الطاقة في عدد من محطات البصرة، بسبب حادث لم يعرف لحد الآن .

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، انه "انفصلت خطوط 400، في محطة الرميلة الغازية، والرميلة الاستثمارية، والرميلة الغازية – خور- ".

وأوضح "كما انفصلت عن الخدمة خطوط خور- بصرة ٤٠٠، في محطة النجيبية الغازية، و ومحطة شط البصرة".

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