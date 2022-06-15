السامرائي يبارك للأسرة الصحفية العراقية عيدها الـ 153

2022/06/15 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادهنأ رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الاربعاء، الصحفيين بعيدهم الـ153.وقال السامرائي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "نبارك للأسرة الصحفية العراقية عيدها الـ 153، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في عملها، وداعمين لجهودها في مسيرتها المهنية لترسيخ الحريات وتعزيز الثقة بالنظام الديمقراطي وحماية حقوق ومصالح المواطنين".

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