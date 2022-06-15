بالإطارات المحترقة.. أهالي الزبير يطالبون بإقالة قائممقام القضاء

2022/06/15 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةخرج عدد من ابناء قضاء الزبير، اليوم الاربعاء، بتظاهرة امام مبنى قائممقامية القضاء على خلفية تراجع الواقع الخدمي.ووثقت عدسة (بغداد اليوم) تظاهرة ابناء قضاء الزبير وهم يحرقون الإطارات امام مبنى القائممقامية بسبب تراجع الواقع الخدمي، مطالبين بإقالة قائممقام القضاء.

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