2022/06/15 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم الأربعاء، لزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لدول الاتحاد، بهدف تقليل اعتماد القارة على روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لحظة استثنائية".. مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لحظة استثنائية".. مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).