الكشف عن الملصق الرسمي لكأس العالم

2022/06/15 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كُشف اليوم الأربعاء رسمياً عن الملصق الرسمي لكأس العالم في قطر 2022.ويُعرض الملصق الرسمي في مطار حمد الدولي، وسيبقى معروضاً حتى انتهاء كأس العالم أمام المسافرين من قطر أو العابرين فيها عند بوابة رقم D18.تم تصميم سلسلة الملصقات الثمانية بالتعاون مع الفنانة القطرية اللامعة بثينة المفتاح.وتحمل هذه الملصقات بُعداً عاطفياً […]

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