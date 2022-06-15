مطالبات كردية بمحاسبة حكومة الإقليم لاستيرادها بنزين مسبب للسرطان

2022/06/15 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..طالب عضو برلمان إقليم كردستان كاوة عبد القادر، الأربعاء، بمحاسبة حكوومة الإقليم لقيامها باستيراد البانزين المسبب للأمراض السرطانية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال عبد القادر في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “قيام حكومة الإقليم بتوزيع الوقود التي تسبب الأمراض السرطانية رغم بيع بأسعار خيالية، هو جريمة إنسانية كبيرة، […]

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