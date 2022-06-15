صممت أغلى منزل خاص بيع في أفريقيا.. كيف أنشأت مجموعة من المهندسين منازل فاخرة حول العالم؟

2022/06/15 | 13:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفرت شركة "SAOTA" للهندسة المعمارية في جنوب أفريقيا اسمها في تصميم منازل النخبة للأثرياء.

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