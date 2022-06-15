شوارع مغلقة وحواجز أمنية وملايين السيارات تشلّ حركة السير في بغداد

2022/06/15 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – في أحد أيّام بغداد الحارة، وقف سائق الأجرة الأربعيني أسامة محمد أمام سيارته الصفراء، وملامح التعب باديةٌ على وجهه في بداية مشواره المضني اليومي مع ازدحامات المدينة الخانقة المتفاقمة بسبب تدهور البنى التحتية وغياب النقل العام والحواجز الأمنية.يروي أسامة فيما يقود سيارته “أشعر بالتعب.أوّل ما يطالعك في الصباح […]

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