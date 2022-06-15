2022/06/15 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bhn_1peSyAM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر لوان نيوز: قرار الانسحاب الاخير للتيار الصدري تم الاعداد له قبل شهرين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر لوان نيوز: قرار الانسحاب الاخير للتيار الصدري تم الاعداد له قبل شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).