ابرزها تأمين “الشريط المائي”.. الحشد الشعبي يحدد 10 اهداف مهمة لعملية حاوي العظيم

2022/06/15 | 13:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، وجود 10 اهداف مهمة لعملية حاوي العظيم العسكرية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية حاوي العظيم العسكرية هي 3 خلال العام الجاري 2022 في قاطع يمتد لاكثر من 30كم بين ديالى وصلاح الدين […]

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