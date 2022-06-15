زيدان وطالباني يبحثان دور القضاء في معالجة الازمة السياسية

2022/06/15 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الأربعاء، دور القضاء في معالجة الازمة السياسية.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث دور القضاء في معالجة الازمة السياسية وفق السياقات الدستورية والقانونية وضرورة احترام جميع القوى السياسية ما يصدر عن القضاء وتعزيز ثقة المواطنين بحيادية واستقلالية القضاء".

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