دراسة: المتعافون من (أوميكرون) يمكن أن يصابوا بالعدوى مرة أخرى بعد الشفاء

2022/06/15 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد علماء في مركز إمبريال كوليدج لندن، بإمكانية إصابة المتعافين من متحور “أوميكرون” بالعدوى مرة أخرى بعد شفائهم.وكانت دراسات سابقة قد أكدت أن الإصابة بـكوفيد-19، يوفر بعض المناعة ضد إعادة العدوى، إلا أن علماء مركز إمبريال كوليدج لندن قالوا إن هذا الأمر لا ينطبق على “أوميكرون”.وقال البروفيسور داني التمان من قسم […]

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