2022/06/15 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرباء البصرة توضح لـ(بغداد اليوم) اسباب انقطاع الطاقة وتحدد موعد عودتها

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