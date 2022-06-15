2022/06/15 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "في لقاء شدد الجانبان على دور السلطة القضائية واستقلال المحاكم واتفقا على تثبيت القانون وحماية الدستور من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

وأضاف أنه "نوقش في اللقاء توحيد الجهود واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتشكيل حكومة وطنية خدمية بمشاركة جميع الأطراف السياسية، حكومة تكون مظلة لجميع العراقيين وتعمل على بناء مستقبل مستقر".

وبين أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تحدث باهتمام عن دور ومكانة الرئيس الراحل جلال طالباني معلنا أن العراق الجديد يجب أن يكون شاكرا الرئيس جلال طالباني؛ لأنه كان جامعا لكل الأصوات والألوان المختلفة".

وأشار الى أن "زيدان أثنى على جهود رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني الذي لعب دورا إيجابيا خلال الفترة الماضية في توحيد القوى والأطراف السياسية ولم يصبح سببا لخلق التوتر والفرقة قائلا: إننا ومن خلال هذه الخطوات الصحيحة والمؤثرة نتذكر السياسة الحكيمة للرئيس الراحل جلال طالباني ونحن متأكدون من أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيواصل طريقه على ذلك النهج".

من جانبه دعا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى لعب دوره التاريخي وأن يكون حاميا لحقوق جميع العراقيين بقومياتهم وأطيافهم وأن يكون مساعدا وداعما للدفاع عن حقوق إقليم كوردستان القانونية والدستورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان وطالباني يناقشان استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان وطالباني يناقشان استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).