المحكمة الاتحادية.. تأجيل البت بدعوى ضد الكاظمي ووزير النفط

2022/06/15 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر قضائي، بتأجيل البت بالدعوى المقامة ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار حول تكليف الأخير، بمهام رئاسة شركة النفط الوطنية.

وقال المصدر إن المحكمة الاتحادية أجلت البت بقرار الشكوى إلى يوم 19-7-2022، بعد طلب موكل الوزير ذلك لغرض الاجابة على لائحة الشكاوى.

والشكوى مقامة من قبل النائب مصطفى سند والنائب باسم خشان.

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