مقابلة صحفية مع الله - الحلقة الثالثة - سعود سالم

2022/06/15 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ٣بطبيعة الحال لم أربي لحيتي ولم ألبس جلبابا، فلا أعتقد أن إلها بهذه القوة والمهابة يهتم بهذه التفاصيل المزرية، ولكنني اشتريت قرآنا وإنجيلا ونسخة من التوراة وبدأت محاولات التقرب.



بدأت أول ما بدأت بما يسمى ببيوت الله.



لأسابيع طويلة كنت أرتاد الجامع يوم الجمعة والكنيس أو معبد اليهود يوم السبت والكنيسة يوم الأحد، وأقرأ التعاويذ والصلوات والأوراد والتسابيح بطريقة منتظمة محاولا قدر الإمكان إيصا ......





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