قراءة خاصة لمستجدات الوضع العراقي - عباس علي العلي

2022/06/15 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي قراءة خاصةلم يكاد يبلغ خبر قبول أستقالات الصدرين من قبل رئيس مجلس النواب حتى نشطت أوصال البعض من الإطاريين، لتهب كعاصفة هوجاء تحمل الكثير من اللؤم والحقد والشماتة للأخرين، وكأنهم أعادوا فتح الأندلس وحرروا بيت المقدس وها هو قائدهم على مشارف أوربا ينادي "أسلموا تسلموا"، العقلاء وحدهم كن يعرف أن الأمور لا تبشر بخير وأن الغمام الأسود بالسماء ابس عارض مطر ربما هو الغضب والهلاك القادم، على المستوى ا ......





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