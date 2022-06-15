صناعة الأصنام - حسن مدن

2022/06/15 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يتصل حديثنا هنا بما نود أن ندعوه «صناعة النرجسية»، حيث تعاني ثقافتنا عاهة «صنع» الأصنام الثقافية ومن ثم «عبادتها»، بطريقة تجعلها معصومة من النقد والاختلاف معها، حتى لو أتت من الأقوال والأفعال ما يسيء إلى صورة المبدع أو المثقف والدور المناط به في النهوض بمهام تنمية الذائقة الأدبية والفنية.لا يصحّ أن ننكر أن هناك قامات ثقافية وفكرية صنعت لنفسها اسماً ومنجزاً بعصاميتها ومثابرتها ودأبها، وبانح ......





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