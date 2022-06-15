محاكم العراق تسجل أكثر من خمسة آلاف حالة طلاق خلال أيار الماضي (وثيقة)

2022/06/15 | 14:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محاكم العراق، الأربعاء، (15 حزيران، 2022)، عن عدد حالات الطلاق في عموم البلاد لشهر أيار الماضي.

وقال مجلس القضاء في بيان، إن “حالات الطلاق في عموم البلاد لشهر أيار الماضي، سجلت أكثر من خمسة آلاف حالة طلاق”، مبيناً أن “حالات تصديق الطلاق الخارجي في عموم المحاكم بلغ 3731 حالة، في حين بلغت حالات التفريق بحكم قضائي 1539 حالة”.

وأشار إلى أن “عقود الزواج في عموم المحاكم بلغت 18525 عقد زواج، في حين بلغت حالات تسجيل عقود الزواج خارج المحكمة 3332 حالة”.

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