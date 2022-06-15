ايرث نيوز تنشر تفاصيل استهداف منزل بقطاع 61 في مدينة الصدر (صور)

2022/06/15 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، عن تفاصيل الانفجار الذي استهدف منزلاً في قطاع 61 بمدينة الصدر صباح اليوم.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “معلومات وردت من احد المتعاونين عن سماع صوت انفجار في قطاع 61 في مدينة الصدر وعلى الفور توجهت قوة الى المكان وتبين انه تم رمي جسم غريب على الدار وتم استدعاء […]

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