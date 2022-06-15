هل تعاني من مشاكل في العينين؟ مرض السكري قد يكون السبب

2022/06/15 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل قررت ارتداء النظارات للرؤية بشكلٍ أفضل، ولكنها لم تحسّن تلك المشكلة لديك؟ قد يكون مرض السكري السبب وراء ذلك.

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