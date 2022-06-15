مع انهيار العملة المشفرة.. كم بلغت قيمتها حتى الآن؟

2022/06/15 | 14:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت قيمة البيتكوين وأبرز العملات المشفرة الأخرى بالانخفاض يوم الثلاثاء مع إنقاذ المستثمرين من الأصول الخطرة تحسبا لارتفاعات حادة في أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.

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