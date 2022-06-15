إضراب اتحاد الشغل في تونس يوقف جميع الرحلات الجوية الدولية الخميس

2022/06/15 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون بالاتحاد العام للشغل في تونس إن جميع الرحلات الدولية من وإلى تونس ستتوقف الخميس المقبل، بسبب إضراب عام دعى له الاتحاد، حسبما نقلت رويترز.

وكان الاتحاد قد دعا لإضراب يشمل جميع الموظفين الحكوميين، بعد قرار بوقف أي زيادة في المرتبات، ضمن حزمة من الإجراءات التقشفية، تمهيدا للحصول على قرض قدره 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل إن كل الرحلات الدولية والمحلية أيضا ستتوقف ابتداء من منتصف الليل، مشيرا إلى أن الاضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضا.

وكان الاتحاد قد دعا للإضراب أوائل يونيو، بعدما طالب برفع رواتب موظفي الدولة، لمواجهة مستويات التضخم القياسية.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال هذا الشهر، إن عجز الموازنة التونسية سيرتفع إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.7% مثلما كان متوقعاً، وذلك بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

ا ف ب

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