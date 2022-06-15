تربية نينوى توضح بشأن اطلاق تعيينات وأوامر تعاقد جديدة على ملاكها

2022/06/15 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، صحة المعلومات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اطلاق تعيينات على ملاك المديرية.وذكر الإعلام التربوي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده إطلاق التعيينات أو أوامر تعاقد جديدة على ملاكها، وهذا الخبر غير صحيح ، […]

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