مسلحون يقتلون امرأة في ميسان بعد رفعها دعوى قضائية ضد قتلة ابنها

2022/06/15 | 14:22 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر أمني يوم الاربعاء، بمقتل امرأة بسبب دعوى قضائية رفعتها في ميسان.

وقال المصدر؛ أن امرأة قتلت من قبل ثلاثة مسلحين في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأضاف المصدر؛ أن الأسباب التي تقف وراء مقتل المرأة هي قيامها برفع دعوى قضائية ضد أشخاص من عشيرتها قاموا بقتل ابنها في وقت سابق وسط ميسان.

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