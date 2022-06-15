دعوى قضائية تتسبب بمقتل امرأة في ميسان

2022/06/15 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، اليوم الاربعاء، بمقتل امرأة في المحافظة على يد مسلحين مجهولين.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (سايبا) اقدموا على فتح النار على امرأة تبلغ من العمر (60) عاماً في محافظة ميسان ما اسفر عن مقتلها في الحال”.وأضاف المصدر ان “المعلومات تشير الى […]

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