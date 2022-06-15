الكهرباء تعلن البدء بتأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة

2022/06/15 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، البدء بتأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة، فيما حددت مميزات الربط وانعكاسه على مستوى الطاقة.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية".

وأضاف، أنَّ "العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، وهنالك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة اشوطاً مهمة للمضي بالربط"، مبيناً أنه "تمَّ تحديد المسارات التي سيكون من خلالها انشاء الخطوط الربط بين البلدين، فضلاً عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط ".

وأشار الى أن "الغاية الأساسية من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية لشبكة الكهربائية، وادخال العراق بموجب مشاريع الربط الى سوق الطاقة سواء أكان عربياً أم خليجياً أم عالمياً، اضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضواً مهماً بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرارية للشبكة، وايضاً، أن يكون العراق بالأيام المقبلة حافظاً وممرراً للطاقة".

وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، الموافقة على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي.

وحددت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، نسب إنجاز الربط الكهربائي مع الخليج وتركيا، فيما أشارت إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية ستكون جاهزة ضمن مديات خطة الوزارة متوسطة المدى.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك ربطين مختلفين، الاول التركي وهذا تم إنجازه فنيا 100% واستحصلنا الموافقات الرسمية وبانتظار زيادة حاجة العراق للطاقة في الصيف لتوريد 500 ميغاواط للمحافظات الشمالية".

وبشأن الربط مع الأردن أوضح أن "العمل بهذا الربط أحيل الى شركة جنرال الكتريك وحثت الوزارة على انجاز العمل ضمن سقف زمني سريع"، مؤكداً أن العمل يجري على خط ريشة القائم ومحطة القائم التحويلية وانتهى فحص مسارات التربة ودراسة نقاط الربط وتحديد المسارات والعمل".

وأضاف، أن "الربط الخليجي اكتمل بنسبة 88% ونحتاج البحث في سعر التعرفة للخط الذي يربط محطة الفاو بمحطة الزور في الكويت واجتماعاتنا دورية مع الجانب الخليجي".

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتدعيم المنظومة الوطنية أشار موسى إلى أن "الوزارة في طور اعداد وتنظيم عقود الشراء والربط والتنفيذ وبالتالي الموضوع بحاجة الى مجموعة من الإجراءات البروتوكولية مع دوائر متعلقة بالنصب واكمال المحطات"، موضحاً، أنها "ستكون جاهزة ضمن مديات خطة الوزارة متوسطة المدى".

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