القوة الجوية: وزارة الشباب لم تعترف باللجنة المؤقتة للنادي 

2022/06/15 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية هيثم كاظم عدم اعتراف وزارة الشباب بشرعية اللجنة الموقتة التي شكلها قائد القوة الجوية مؤخراً.وقال كاظم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “قرار قائد القوة الجوية بتشكيل لجنة مؤقتة يتعارض مع قانون الاندية الخاص بالانتخابات لافتا ان الهيئة العامة هي صاحبة القرار في طرح الثقة […]

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