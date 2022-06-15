ميسان.. مسلحون يقتلون امرأة مُسنة بعد رفعها دعوى قضائية ضد قتلة ابنها

2022/06/15 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

كشفت شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حادث مقتل امرأة مسنة على يد مسلحين مجهولين.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة المحافظة سعد الزبيدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على امرأة مسنة تبلغ من العمر 60 سنة اثناء توجها لتقديم شكوى ضد قاتلي ولدها في قضاء قلعة صالح بالمحافظة".

وأضاف ان "المرأة سبق و قدمت شكوى ضدهم في مكان اخر، حيث ان ولدها كان قد قتل من قبل اولاد عمه"، مبيناً ان "المسلحين اعترضوا طريقها وقتلوها".

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